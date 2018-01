Artilheiros do Palmeiras disputam posição no time reserva

Um dos setores com mais opções para o técnico Marcelo Oliveira escalar no Palmeiras é o ataque. Mesmo com o empréstimo de Leandro para o Santos, o treinador tem ainda outras nove opções para atuar na frente e acaba ficando em uma situação curiosa. Na quinta-feira, ele comandou um coletivo com Dudu, Rafael Marques e Barrios mais à frente. Com isso, o artilheiro da time na temporada – Cristaldo – e o goleador da equipe no Campeonato Brasileiro – Leandro Pereira – tiveram que disputar posição no time reserva.

Leandro Pereira, titular até o jogo com o Atlético-PR, foi substituído por Lucas Barrios no coletivo e deve ser reserva diante do Cruzeiro, domingo, no Mineirão. Já Cristaldo tem sido reserva e na quinta-feira começou a atividade fora até mesmo dos suplentes. Durante a atividade, ele entrou no lugar de Gabriel Jesus e Alecsandro foi testado na vaga de Leandro Pereira.

Leandro Pereira marcou seis gols no Campeonato Brasileiro e chegou a deixar Barrios no banco. O técnico Marcelo Oliveira disse recentemente que não teria como tirá-lo da equipe, já que ele vivia grande fase e era necessário ser coerente, apesar de toda a badalação em cima do paraguaio, que já disputou três partidas pela equipe alviverde.

Quanto a Cristaldo, ele fez 12 gols na temporada, um a mais que Leandro Pereira e dois a mais que Rafael Marques, entretanto, passou a maior parte da temporada no banco de reservas. No ano, foram 14 jogos como titular e 15 saindo do banco de reservas.

Em relação aos escolhidos de Marcelo Oliveira, Rafael Marques já fez 11 gols, sendo cinco no Brasileiro. Dudu balançou as redes sete vezes, três delas pelo Nacional e Barrios ainda não marcou com a camisa alviverde.

O Palmeiras volta aos treinos na tarde desta sexta-feira, às 15h, na Academia de Futebol, quando o treinador deve confirmar a formação do time para encarar o Cruzeiro com Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Leandro Almeida e Egídio; Amaral, Arouca, Robinho, Dudu e Rafael Marques; Barrios.