Artilheiros em ação no Rio-São Paulo Os jogos deste domingo do Torneio Rio-São Paulo prometem muitos gols ao torcedor, como já ocorreu nas primeiras três rodadas da competição. As artilharias das principais equipes estarão reforçadas por jogadores badalados e que não participaram das partidas do meio de semana. O Corinthians contará com o ídolo Luizão, que defendeu a seleção brasileira diante da Bolívia e não foi bem. Marcou apenas um gol no Rio-São Paulo e, segundo o técnico Luiz Felipe Scolari, está "gordinho" e precisa perder pelo menos dois quilos. Diante do Etti Jundiaí, o atleta tem boa chance de começar a se recuperar na temporada. Uma vitória será fundamental para que o Alvinegro não se afaste muito da zona de classificação. No Morumbi, os são-paulinos irão ver o jovem Kaká em ação contra o perigoso Fluminense. Na quarta-feira, ele não pôde ajudar o time na vitória sobre o Guarani por 3 a 2, porque estava em Goiânia, com a seleção. Assim, Souza volta para o banco de reservas. O São Paulo também precisa dos 3 pontos para se firmar na competição. Até agora, vem mostrando bastante irregularidade. Nelsinho Baptista não sabe se imita Felipão e usa o esquema 3-5-2 ou se mantém o tradicional 4-4-2. A grande novidade da rodada estará em São Januário, onde se enfrentarão Palmeiras e Vasco. Alex reestreará pelo Alviverde prometendo reviver a boa fase de 1999, quando o time conquistou o título da Copa Libertadores da América. Além de voltar a ter destaque no futebol, o meia acredita que no Palmeiras poderá voltar a sonhar com seleção brasileira. Alex nunca conseguiu sucesso fora do Palmeiras. Vanderlei Luxemburgo deverá escalar pela primeira vez desde o início da partida a dupla Christian-Itamar. Os dois fizeram os gols na vitória sobre o São Caetano, na quarta. Não são só os palmeirenses, porém, que estão entusiasmados. Os vascaínos comemoram a volta de Romário, que esteve na Holanda para resolver problemas particulares e, por isso, não pôde enfrentar o América. O Baixinho já marcou três gols na competição e é o destaque da equipe carioca. Em Campinas, no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta terá seu matador, Washington, que também fez três gols na competição. Neste domingo, ele tem boas chances de dobrar essa quantia, porque a Ponte enfrentará o trágico América, que, nos três jogos que disputou, sofreu 13 gols, não marcou nenhum e ainda não tem um ponto sequer. A vitória mantém a equipe na liderança do Rio-São Paulo. No Maracanã, o clássico Flamengo e Botafogo promete muita emoção. O Rubro-Negro precisa da vitória para evitar que a crise aumente e o Alvinegro quer os três pontos para se manter na ponta do campeonato. Para isso, contará com o artilheiro Dodô, que já marcou 5 gols. Completando a rodada, São Caetano e Guarani se enfrentam buscando a reabilitação - ambos perderam na última rodada - e Bangu e Americano fazem o jogo de menor apelo do domingo, em Moça Bonita.