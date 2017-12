Artilheiros sem chance no Brasileiro Os maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro deste ano não estão tendo chances de jogar na Seleção Brasileira. Da lista dos 10 jogadores que estão na ponta da tábua de goleadores, apenas o são-paulino França esteve nas listas de Luiz Felipe Scolari em um dos três últimos jogos das Eliminatórias. Foi chamado para o jogo contra o Chile, em Curitiba, mas não ficou nem no banco de reservas. Leia mais no Jornal da Tarde