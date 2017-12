Artista pede recursos para reformar mural de craques do Santos

Depois de cinco anos, as imagens dos jogadores do Santos que dão vida aos muros do CT Rei Pelé devem ganhar cores novas e mais personagens. O artista plástico Paulo Consentino, autor do mural, iniciou uma campanha de arrecadação de recursos na internet para restaurar as três paredes, que chegam a um quilômetro de extensão, ao redor do centro de treinamento.

Após atos de vandalismo e da ação do tempo, os muros precisam de R$ 60 mil para ficarem novinhos. E também vão ganhar caras novas. Ricardo Oliveira, os goleiros Vanderlei e Vladimir, os heróis santistas da conquista do ouro olímpico, Zeca e Thiago Maia, e Cleber Santana, uma das vítimas da tragédia da Chapecoense e ex-jogador do clube, deverão ser homenageados. Ganso e Robinho, que tiveram seus rostos pichados, retornariam. Até ontem, 3% da meta ou R$ 2.038,00 haviam sido arrecadados.

“O muro está sem cor; a história, sendo apagada. Queremos novas formas artísticas e novos personagens. A história do Santos não para”, disse o artista plástico ao Estado. Consentino nem pensa na possibilidade de não conseguir o montante. “O Santos não sabe o que é Série B e eu não penso no plano B”, sorri.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O mural foi produzido entre 2011 e 2012 para celebrar o tri da Libertadores e o centenário do Santos. Mais de 200 imagens foram pintadas, desde um dos fundadores do clube, Urbano Caldeira, passando pela era Pelé até a geração Neymar. A produção contou com a participação de mais de 500 pessoas e Consentino espera repetir o mutirão artístico.

A obra se tornou um ponto de referência na cidade de Santos. Jogadores ali retratados, familiares e torcedores registram as visitas ao local nas redes sociais. “Uma vitória do artista é ver sua obra se comunicar com o público. Foi um presente para o Santos e para a cidade”, diz.