Artur é primeira opção na Portuguesa Com a indecisão sobre a permanência de Gléguer, a chegada de um goleiro para a próxima temporada da Portuguesa fica mais evidente. Apesar de a diretoria bater o pé para manter uma folha de pagamento modesta, o goleiro Artur, do Cruzeiro, está cotado e pode retornar ao futebol paulista. A chegada de Lauro, ex-Ponte Preta, e de Juninho, ex-Vitória, ao clube mineiro, são indícios de que Artur pode mudar de rumo em 2006. Revelado no Paulista, de Jundiaí, onde o goleiro, de 24 anos, trabalhou com o técnico Giba, atualmente na Lusa, teve poucas oportunidades no time mineiro. Apesar de ter participado de importantes conquistas como a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro de 2003, passou a maior parte dos jogos na reserva de Gomes e Fábio. Na lista dos que podem continuar no Canindé, o volante Rodrigo Pontes deve ser o próximo da lista a confirmar a renovação de contrato, seguindo exemplo de Alexandre e Sílvio Criciúma. Por outro lado, parece cada vez mais difícil a permanência de Wilton Goiano, que não aceitou renovar com as mesmas bases.