Artur faz golaço e Inter vence o Passo Fundo no Beira-Rio

Após estrear com empate, o Internacional emplacou a segunda vitória seguida no Campeonato Gaúcho. Mais uma vez jogando no Beira-Rio, desta vez diante do Passo Fundo, o time de Argel teve trabalho, mas bateu o Passo Fundo por 2 a 1 graças a um golaço de Artur no meio do segundo tempo.

Por conta das chuvas, o Inter teve seu jogo da primeira rodada adiado para o sábado de carnaval, quando venceu o Ypiranga por 3 a 2 no Beira-Rio. Na semana passada, a equipe colorada havia empatado em 0 a 0 com o São José, fora de casa. Assim, tem sete pontos, em quarto lugar, atrás de Grêmio, Juventude (nove) e São José (sete, com melhor saldo de gols).

Nesta quinta, num lance confuso na área, aos 32 minutos, Eduardo Sasha abriu o placar para o Inter, após passe de cabeça de Fernando Bob. Já sem Vitinho, que saiu com dores nas coxas no fim do primeiro tempo, a equipe colorada viu o Passo Fundo empatar em um golaço de Rennan Oliveira, que acertou uma pancada, de longe, no ângulo esquerdo de Alisson.

Andrigo entrou no lugar de Alex e, com o garoto no time, o Inter voltou à frente. Os méritos são todos de Artur, que fez um golaço muito parecido com o de Rennan Oliveira, acertando um petardo no ângulo esquerdo. No último lance, o Passo Fundo ainda teve a chance de empatar, mas Alisson pegou.