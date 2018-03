Artur Neto corre risco no Paysandu O emprego do treinador Artur Neto no Paysandu depende de uma vitória na partida desta quarta-feira, no Mangueirão, contra o Atlético-PR. Ele está pressionado pela torcida, depois da derrota para o Corinthians na rodada passada do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com o lateral Lecheva e o atacante Selmir, expulsos contra o Corinthians, o Artur Neto irá escalar Zé Augusto no ataque, para tornar o time mais agressivo, e Luiz Fernando na defesa. "Quero jogar avançado, porque tenho dificuldade para ficar atrás, só marcando", pediu o meia Rogério Belém, atento aos desejos da torcida.