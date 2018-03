Artur Neto é demitido do Paysandu A derrota do Paysandu em casa para o Atlético-PR por 3 a 0 custou o emprego do técnico Artur Neto. Ele foi demitido nesta quinta-feira. Em três rodadas, três técnicos já caíram: Levir Culpi, que pediu para sair do Botafogo, Julio Piza, que era interino no Atlético-PR e foi afastado (Levir assumiu) e Neto, que pode ser substituído por Péricles Chamusca ou Givanildo.