Artur tem acerto encaminhado com americanos e frustra planos do São Paulo

O volante Artur, que negociava um possível retorno ao São Paulo depois de atuar emprestado ao Columbus Crew, dos Estados Unidos, deve continuar na equipe norte-americana em 2018.

Os americanos, que disputam a MLS, devem exercer a preferência de compra e já comunicaram a equipe paulista dessa disposição. A negociação gira em torno de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 4,8 milhões).

Artur estava nos planos do técnico Dorival Junior para a próxima temporada, visto que a permanência do volante Jucilei ainda é vista como incerta no Morumbi, apesar dos esforços nas negociações com os chineses para o jogador fique. O volante, peça-chave no esquema do treinador, está emprestado pelo Shandong Luneng, da China, até dezembro.

A informação da negociação em definitivo de Artur com o Columbus Crew foi confirmada pelo Estado. A assinatura do novo contrato do volante com o clube norte-americano deve acontecer ainda nesta semana.