Arturzinho assume como técnico do Vila Nova na Série B

Arturzinho tem 53 anos e era o nome preferido da diretoria, que também cogitou a contratação de Édson Gaúcho. Esta será a segunda passagem do treinador pelo clube goiano. A primeira aconteceu em 2001, quando não ganhou títulos.

Ex-jogador de Corinthians, Vasco e Fluminense, Arturzinho iniciou a carreira de técnico em 1997, quando dirigiu o Vitória. Passou ainda por clubes como Fluminense, América-RN, Santa Cruz, Sampaio Corrêa, Olaria e Bahia. Seu último time foi o ABC, no início da Série B.

Agora, Arturzinho chega ao Vila Nova com a missão de melhorar os números do clube, que ocupa a 16.ª posição, com 23 pontos. O próximo compromisso dos goianos acontece nesta terça-feira contra a Portuguesa, em São Paulo, pela 20.ª rodada, na abertura do returno.