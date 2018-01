As armas de cada time para a Copa O nome da dupla, a bem da verdade, não mete medo em ninguém. O poder ofensivo dos atacantes santistas, no entanto, promete surpreender os adversários. Tom e Jerri, são as duas maiores esperanças de gol da equipe do Santos e têm tudo para levar o clube a uma posição melhor que a do ano passado, em que o time caiu nas oitavas-de-final. Ao contrário da dupla do desenho animado, os dois jogadores garantem que se entendem bem, dentro e fora do campo. Na Portuguesa, campeã em 2002, a conquista do bi é um sonho distante, mas não impossível. A esperança da equipe, que estréia neste domingo contra o Criciúma, às 16 horas, é o atacante Fabiano, que marcou sete gols no Campeonato Paulista de Juniores. Dois "experientes" jogadores, que participaram do elenco principal da equipe do Parque São Jorge, o zagueiro Betão e o meia Ferretti, são, além do atacante Bobô, as armas do Corinthians para levar esse campeonato. No Palmeiras, o atacante Vágner, que marcou 32 gols no Paulista de Juniores, tem a função de ajudar o time a conquistar pela primeira vez em sua história o título da Copa. No São Paulo, o atacante Aílton, que passou pelo time profissional no último Campeonato Brasileiro, é o mais perigoso do elenco. O técnico da equipe principal, Oswaldo de Oliveira, destaca também o atacante Paulo Krauss como bom jogador. Krauss treinou algumas vezes entre os titulares são-paulinos. Do Rio, as grandes promessas atuam no Flamengo, time que já revelou na Copa São Paulo atletas como Zico, Marcelinho Carioca, Djalminha, entre outros. Para a edição de 2003, as apostas são o meia Jonathan e o atacante Nélio.