As lágrimas de ´Papai Noel´: por Pelé A exposição "Pelé - A arte do Rei" consegue reunir no Museu de Arte de São Paulo pessoas de todas as idades e nacionalidades. Norte-americanos, espanhóis, mexicanos e brasileiros ficam extasiados diante de troféus, medalhas, camisas e flâmulas que Edson Arantes do Nascimento colecionou em sua sua carreira. "No México, ele ainda é uma estrela depois do que fez pela Seleção Brasileira na Copa de 70", conta o estudante mexicano Luís Otchoa. Leia mais no Jornal da Tarde