'As palavras de Edmílson nos fizeram reagir', confessa Xavi

O volante Xavi Hernández, do Barcelona, considera que as críticas do volante brasileiro Edmílson sobre a atitude de alguns jogadores fizeram a equipe "reagir". O jogador espanhol admite que as palavras do companheiro de clube, nas quais denunciava a existência de 'ovelhas negras' no grupo, foram o impulso de que necessitava o Barça. "Nos reunimos e tudo correu bem. Todos disseram as coisas cara à cara", revelou. "Edmílson se equivocou porque disse na imprensa o que deveria ter dito dentro do clube. Ele está arrependido, mas essas palavras serviram para nos fazer ver que estava faltando um pouco de comunicação. Agora entramos nos eixos, treinamos bem, com mais motivação." Perguntado sobre os efeitos da polêmica, Xavi disse que "tudo serviu para fazer o grupo reagir". "O melhor resultado da crise é a mudança na atitude dos jogadores. Sabemos que se andarmos todos em uma só direção, esta equipe só pode vencer, com a qualidade que tem. Mas se cada um tentar fazer a guerra por conta própria, não conseguiremos nada." Ao ser perguntado sobre o baixo rendimento da equipe na temporada passada, Xavi foi cauteloso, mas deu a entender que o sucesso pode ter subido à cabeça dos jogadores. "Vínhamos de ganhar o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões e, de maneira inconsciente, diminuímos o ritmo. Nos tornamos muito confiantes." Sobre a situação de Ronaldinho Gaúcho, que vem sendo deixado no banco nos últimos jogos e já tem sua saída do clube especulada pela imprensa, o volante disse acreditar que "tudo ganha repercussão quando se trata dele [Ronaldinho]", e que sua figura costuma ser o centro de "uma guerra de interesses". "Talvez estejam tentando desestabilizá-lo. Algumas notícias deste tipo vêm de Madri, pois lá querem que não joguemos bem. Mas acho que Ronaldinho está à vontade aqui. Eu nunca vi um jogador melhor que ele, e para mim continua sendo o melhor do mundo." Segundo Xavi, a passagem do brasileiro pelo servirá para que retome seu ânimo. "Quando você está no banco, tem que retomar o ânimo. Às vezes é bom ter o orgulho ferido."