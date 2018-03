Às vésperas da Copa América, Brasil mantém 8º lugar no ranking feminino da Fifa

Às vésperas da Copa América, a seleção brasileira feminina de futebol manteve a oitava posição no ranking da Fifa, atualizado nesta sexta-feira, com 1.968 pontos. A liderança segue com o time dos Estados Unidos, numa lista com diversas mudanças no Top 10.

Na Somália, mulheres desafiam tradição e religião em um campo de futebol

Hope Solo pede luta contra o machismo: 'Não adianta só vestir camisa'

Apresentação tardia de 'estrangeiras' preocupa Vadão antes da Copa América

A seleção manteve a posição, sem somar mais pontos, porque ainda não jogou neste ano. Os últimos confrontos da equipe aconteceram no fim de novembro. A estreia na temporada será na Copa América, que tem início no dia 4 de abril, no Chile. A primeira partida será contra a Argentina no dia 5, no estádio Coquimbo.

Na ponta do ranking, o time norte-americano sustentou a posição ao faturar o título do torneio SheBelieves Cup, no começo do mês. As americanas somam 2.115 pontos, contra 2.042 das inglesas, que vêm em segundo lugar, e contra 2.033 das alemãs, em terceiro. Inglaterra e Alemanha trocaram de posição nesta atualização do ranking - a equipe alemã não deixava o Top 2 desde junho de 2009.

Canadá e França ganharam uma colocação cada, figurando agora em quarto e quinto lugar, desbancando a Austrália, que caiu para o sexto posto. A Holanda, assim como o Brasil, manteve a posição e segue no sétimo lugar.

O Top 10 é completado por Suécia e a surpreendente Coreia do Norte. Cada seleção ganhou uma posição nesta atualização. O próximo ranking será divulgado no dia 22 de junho.

O Brasil poderá galgar posições na lista de junho se obter bom resultado na Copa América. A seleção está no Grupo B, ao lado de Argentina, Equador, Venezuela e Bolívia. A competição é importante porque classifica duas seleções para a Copa do Mundo da França, em 2019.

Confira a lista das 20 primeiras seleções do ranking feminino:

1º - Estados Unidos, 2.115 pontos

2º - Inglaterra, 2.042

3º - Alemanha, 2.033

4º - Canadá, 2.029

5º - França, 2.025

6º - Austrália, 2.018

7º - Holanda, 1.972

8º - Brasil, 1.968

9º - Suécia, 1.963

10º - Coreia do Norte, 1.955

11º - Japão, 1.950

12º - Espanha, 1.886

13º - Dinamarca, 1.884

14º - Noruega, 1.871

15º - Itália, 1.864

16º - Coreia do Sul, 1.860

17º - China, 1.855

18º - Suíça, 1.849

19º - Islândia, 1.819

20º - Nova Zelândia, 1.815