Às vésperas da decisão, São Caetano começa o desmanche Quando estrear na Série B do Campeonato Brasileiro, dia 12 de maio, diante do Criciúma, o São Caetano deve ter um time bem diferente do que vai disputar a final do Campeonato Paulista, amanhã, contra o Santos, no Morumbi: pelo menos seis jogadores têm boas chances de deixar o clube depois da decisão do Estadual. O primeiro deles é o lateral-esquerdo Triguinho, emprestado para o Internacional de Porto Alegre até o fim do ano. Além dele, o goleiro Luiz e o zagueiro Thiago, pretendidos pelo São Paulo, o lateral-direito Paulo Sérgio, que interessa ao Palmeiras, o volante Luiz Alberto, em negociação com o Rubin Kazan, da Rússia, e o atacante Somália, que teria recebido ofertas do futebol do Catar e da Espanha, têm boas chances de sair. ?Pela maneira como estão sendo encaminhadas as negociações, há grandes chances de eu me transferir?, afirmou Luiz Alberto. ?A proposta parece ser muito boa para mim e para o São Caetano.? O técnico Dorival Júnior pediu à diretoria que evite o desmanche do elenco. ?Não temos interesse em perder muitos jogadores. Talvez um ou dois saiam, mas nosso objetivo é manter uma base forte para a Série B?, comentou o treinador. ?Seria complicado montar a estrutura da equipe novamente.? Apesar do apelo do treinador, tudo indica que o time vai passar por muitas mudanças. Para se prevenir contra a saída de peças importantes, os dirigentes já contrataram cinco reforços para a Série B: os meias Athos (ex-Criciúma) e Gláucio (ex-Paulista), o lateral Peter e o atacante Pedro Júnior (vindos do Cruzeiro) e o atacante Luan (revelado pelo União São João). Outro indício do desmanche é que alguns jogadores já admitem publicamente o assédio. Além de Luís Alberto, o lateral Paulo Sérgio confirmou que as negociações com o Palmeiras estão acontecendo, e serão intensificadas após a decisão contra o Santos. E o atacante Somália afirmou que sua preferência é pela melhor proposta salarial. ?Atualmente, penso muito em mim e no futuro da minha família?, disse. ?Se a proposta foi boa, financeiramente, jogo em qualquer lugar.? A maioria, porém, afirma ainda não estar pensando no futuro - inclusive o técnico Dorival Júnior, cujo contrato com o clube termina após os jogos decisivos com o Santos. ?Esse assédio atrapalha, mas acredito que há mais especulação do que conversas concretas?, opina o treinador. ?Nossa postura tem de ser a mais concentrada possível. Trabalhamos tanto para chegar num momento como esse, não podemos desperdiçá-lo?, observou Dorival Júnior. Time indefinido O treinador só vai decidir a escalação do São Caetano para a primeira final do Paulistão, contra o Santos, no dia do jogo. A maior dúvida é sobre o substituto de Canindé, que está suspenso: os volantes Ademir Sopa e Marabá, além do meia Leandro Lima, disputam a posição. Galiardo fica com a vaga de Gleydson, que também cumprirá automática.