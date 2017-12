Às vésperas da estréia, lesões preocupam Holanda O técnico da Holanda, Marco Van Basten, está preocupado com as lesões sofridas por três titulares durante o amistoso deste domingo contra a Austrália. Com estréia marcada para domingo, em Leipzig, contra Sérvia e Montenegro, o técnico tem cinco jogadores na lista de contundidos: o zagueiro Kew Jaliens, o lateral Giovanni Van Bronckhorst, os volantes Wesley Sneijder e Philip Cocu e o meia Rafael van der Vaart, considerado o cérebro da equipe. No empate com a Austrália, em Roterdã, Sneijder, Cocu e Van Bronckhorst saíram de campo machucados, complicando o meio de campo da Holanda. Van Basten disse que deve decidir logo se manterá Van der Vaart, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo. Caso o camisa 10 não tenha condições de jogar o Mundial, o técnico deve chamar um substituto da seleção sub-21, que no sábado conquistou o título europeu da categoria, já que Sneijder, que era o reserva imediato, machucou o pé direito no violento amistoso, que encerrou a fase de preparação da equipe.