Às vésperas da final, Botafogo anuncia nova parceria O Botafogo anunciou nesta sexta-feira uma nova e rentável parceria: vai receber R$ 650 mil mensais da Liquigás, empresa distribuidora de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), a princípio pelo período de um ano. O logotipo do patrocinador já estará estampado na camisa da equipe, domingo, na decisão da Taça Rio, contra a Cabofriense, no Maracanã. ?Este é um momento incrivelmente importante para o clube. A parceria com a Liquigás é mais um passo que damos para o fortalecimento do Botafogo?, disse o presidente Bebeto de Freitas. O patrocínio vai abranger as diversas modalidades esportivas do clube e prevê a presença da marca em todos os uniformes utilizados pelas equipes - treino, agasalhos e gala -, além da inserção do logotipo da empresa nos centros de treinamento e no campo oficial do Botafogo. O acordo faz parte de estratégia da Liquigás, que pertence a Petrobrás, de expandir sua presença no mercado do Rio. ?Queremos ampliar a exposição da marca no Brasil e no Estado do Rio, onde o Botafogo é um dos times mais conhecidos e com grande aceitação entre a população. Além disso, é conhecido como ´Fogão´?, disse o presidente da Liquigás, Antonio Rubens da Silva Silvino, durante entrevista sexta na sede do Botafogo. Ele ressaltou que o time carioca possui a 10.ª maior torcida do Brasil, fator que aumenta a visibilidade da marca. Líder no mercado de botijões de gás de 13 kg e uma das maiores distribuidoras de GLP do País, a Liquigás Distribuidora S.A. atua tanto no segmento de botijões de gás - no qual atende 7,5 milhões de residências todos os meses -, como no comércio de gás a granel. Em 2006, o faturamento da empresa chegou próximo a R$ 3 bilhões. Time O técnico Cuca tem duas dúvidas para definir a equipe que decidirá a Taça Rio domingo, contra a Cabofriense: o lateral-esquerdo Luciano Almeida e o meia Zé Roberto estão contundidos. Se não puderem atuar, serão substituídos respectivamente por Iran e Leandro Guerreiro.