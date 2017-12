Às vésperas da partida, atletas de Togo ameaçam não jogar Até o início da manhã desta segunda-feira (horário local), os jogadores de Togo mantinham a ameaça de não participar do jogo marcado para as 10 horas (horário de Brasília), contra a Suíça, se não receberem o pagamento de prêmios pela classificação à Copa. "Não sabemos se vamos jogar", disse pela manhã o capitão da equipe, Jean-Paul Abalo, que neste domingo havia anunciado que seus companheiros não entrariam no gramado se não recebessem o dinheiro antes. O conflito parecia ter sido resolvido na tarde do próprio domingo, quando dirigentes da Federação de Futebol de Togo prometeram pagar o prêmio prometido, em dinheiro, nesta segunda. De acordo com a imprensa alemã, duas malas com o dinheiro foram depositadas na semana passada em uma caixa-forte de um banco de Wagen, local da concentração da seleção africana. No entanto, o diretor do banco, em entrevista ao diário local Bild, disse que era impossível cumprir com as exigências dos jogadores no domingo porque o estabelecimento estava fechado e a caixa-forte não pode ser aberta fora do horário de abertura do banco.