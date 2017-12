ASA ainda assombra Luxemburgo A eliminação do Palmeiras da Copa do Brasil pelo ASA de Arapiraca abriu os olhos do técnico Vanderlei Luxemburgo. Para enfrentar o Americano, hoje, às 16h, em Campos, pelo Torneio Rio-São Paulo, o treinador exigiu que seus jogadores redobrem os cuidados para evitar uma derrota que poderia trazer conseqüências desastrosas. "O Americano tem uma jogada de bola parada muito forte e não tenho dúvidas que teremos dificuldades", disse o treinador, lembrando, no entanto, que as condições do gramado em Campos melhoraram muito em relação a anos anteriores. "Antigamente, não faltavam buracos. Hoje, pelo que sei, a condição de toque de bola melhorou demais". Leia mais no Jornal da Tarde