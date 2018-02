ASA ainda faz sombra sobre paulistas O ASA não está na edição deste ano da Copa do Brasil - e ainda assim assusta São Paulo e Palmeiras. Os dois times paulistas entram em campo, nesta quarta-feira à noite como mandantes, na primeira rodada do torneio nacional, com receio de que seus adversários provoquem estrago semelhante àquele do atrevido time alagoano. Um ano atrás, no Palestra Itália, mesmo com derrota de 2 a 1, a equipe de Arapiraca seguiu adiante na competição e impôs a primeira de uma série de humilhações que Marcos & Cia acumulariam durante a temporada. Leia mais no O Estado de S. Paulo