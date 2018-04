ASA e Icasa também garantem acesso para a Série B

Além da promoção à segunda divisão do futebol brasileiro, os quatro semifinalistas seguem na briga pelo título da Série C. As semifinais serão disputadas nos moldes das quartas, com jogos de ida e volta e gol fora qualificado. O América-MG enfrenta o Guaratinguetá, enquanto o ASA pega o Icasa. A ordem dos jogos deve ser definida pela CBF nesta segunda-feira.

Após empatar o primeiro jogo em Belém, por 1 a 1, o Icasa só precisava de um empate sem gols para subir. Mas o clube cearense ignorou a vantagem e massacrou o Paysandu, vencendo por 6 a 2. Marciano e Marcus Vinicius, com dois gols cada, além de Carlinhos e Júnior Xuxa fizeram os gols do Icasa. Para o Paysandu marcaram Aldivan e Michel.

Num jogo eletrizante, o ASA mostrou muita raça e empatou com o Rio Branco por 2 a 2, no Estádio Arena da Floresta, na capital do Acre. Edson e Nena marcaram para os alagoanos, enquanto Ley e Hendrik fizeram para o time acreano. O ASA terminou o jogo com dois jogadores a menos, em expulsões contestadas.

No jogo de ida, em Arapiraca, houve empate por 1 a 1. Assim, o resultado foi o suficiente para levar o ASA à Série B depois de 25 anos em virtude dos gols marcados fora de casa.