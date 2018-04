ASA empata em Salvador e é rival do Palmeiras na Copa do Brasil; Paysandu avança

A eliminação em casa, no estádio Barradão, deve confirmar a especulada demissão do técnico Claudinei Oliveira no comando do Vitória, que tinha empatado por 1 a 1 em Arapiraca (AL) e só dependia de um empate sem gols na volta. O adversário do ASA vai ser o Palmeiras, com o jogo de ida já na próxima quarta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo. A volta não tem data definida, mas vai acontecer em Alagoas.

Os gols saíram no segundo tempo. Escudero, de pênalti, abriu o placar para o Vitória, logo aos 2 minutos, mas o time alagoano virou com Rayro, aos 8, e Didira, cobrando pênalti, aos 20. Escudero, outra vez de pênalti, empatou aos 42 minutos. Nesta altura, só a vitória interessava.

PAYSANDU - O ABC foi eliminado ao ser prejudicado pelo árbitro paulista Guilherme Ceretta de Lima, coincidentemente o mesmo que foi agredido por Dudu, do Palmeiras, suspenso por seis meses. Isso no estádio Frasqueirão, em Natal. O time potiguar sofreu a virada do Paysandu por 2 a 1, que jogava pelo empate por ter vencido, em Belém, por 1 a 0.

Mas a vaga esteve bem perto do time potiguar, que vencia com gol de Bruno Luiz e pressionava atrás do segundo gol, que lhe daria a vaga, quando o árbitro "inventou" uma penalidade máxima a favor do visitante. Na cobrança, Yago Pikachu cobrou duas vezes para empatar. Na primeira, o árbitro apontou invasão da área. O pior estava por vir porque o ABC perdeu Sueliton expulso e ainda sofreu o segundo gol, marcado por Carlos Alberto.

Agora, o Paysandu vai medir forças contra o vencedor de Bahia e Luverdense, que vão se enfrentar nesta quarta-feira em Salvador. Na ida, em Lucas do Rio Verde (MT), houve empate sem gols. Quem vencer, avança. Em caso de empate por um ou mais gols, a vaga será do time do Mato Grosso por marcar gol fora.