ASA vence o Duque de Caxias e sai da zona de degola

Com os três pontos, o ASA chegou aos 45, mesma pontuação do São Caetano, que entra na zona de rebaixamento por ter menor número de vitórias: 12 a 10. O Duque de Caxias, já rebaixado, fica com 16 pontos e segue em último.

O ASA foi melhor durante todo o primeiro tempo, porém, mesmo com maior posse de bola, não conseguiu traduzir a superioridade em gol.

Na volta do intervalo o ASA continuou melhor, só que aproveitou e balançou as redes. Aos nove, Francismar acertou belo chute de fora da área e fez 1 a 0. Já aos 32 minutos, Raul aproveitou cruzamento de Chiquinho Baiano e marcou o segundo gol.

O ASA enfrenta, na próxima rodada, o Bragantino, em Bragança Paulista (SP), e encerra sua participação diante do Vitória, em Arapiraca. O Duque de Caxias tem a Portuguesa fora e, na última rodada, enfrenta o Boa, em casa, antes de voltar à Série C.

FICHA TÉCNICA:

ASA 2 x 0 Duque de Caxias

ASA - Gilson; Gilberto Matuto (Chiquinho Alagoano), Toninho, Di Fábio e Chiquinho Baiano; Cal, Mariélson (Jorginho), Francismar e Raul; Alexsandro e Reinaldo Alagoano (Vitinha). Técnico: Vica.

Duque de Caxias - Fernando; Everton Silva, Bruno Costa, Paulão e Léo; Douglas Pedroso, Juninho, Marcinho (John) e Abedi; Pedro Poppe (Bruno Veiga) e Dudu (Jorbson). Técnico: Mário Marques.

Gols - Francismar, aos 9, e Raul, aos 32 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Cosme Iran Sabino Araújo (BA).

Cartões amarelos - Alexsandro, Dudu, Fernando, Everton Silva, Bruno Veiga, Léo, Paulão, Gilson, Chiquinho Baiano e Toninho.

Cartão vermelho - Everton Silva

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL).