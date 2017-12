Ashley Young será operado e desfalcará o Manchester United por 'longo período'

Young se lesionou aos 42 minutos do primeiro tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool, na semana passada, no Anfield Road, e precisou ser substituído por Cameron Borthwick-Jackson, de apenas 18 anos, que só disputou três partidas nesta temporada e agora precisará ser mais vezes aproveitado.

O técnico Louis van Gaal lamentou a série de problemas que vem tendo para escalar os alas do Manchester United e destacou que o clube deve buscar reforços para a posição, pois no momento conta praticamente com apenas jogadores jovens para a função.

"Eu acho que você vê o quanto de azar tivemos na posição, somente agora (Matteo) Darmian está de volta. Então, eu preciso de jogadores, você viu como eu tenho usado os jovens como Borthwick-Jackson e (Guillermo) Varela, que estão indo muito bem, mas o nível de Manchester United é alto", afirmou.

Na luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, o Manchester United está em quinto lugar no Campeonato Inglês e volta a entrar em campo neste sábado, quando vai encarar o Southampton, em casa, pela 23ª rodada.