Asiáticos suspendem jogos no Iraque Peter Velappan, secretário-geral da Confederação Asiática de Futebol (AFC), anunciou, hoje, que todos os jogos internacionais no Iraque serão cancelados ou adiados por causa da tensão crescente na região. Velappan, que fez as declarações durante os Jogos Asiáticos de Busán, explicou que o Iraque é considerado "zona insegura" pela AFC. "Tomamos esta decisão por causa da situação atual da região. Nosso dever é preservar a segurança das equipes visitantes."