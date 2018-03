Asprilla dá tiros em treino de ?La U? Conhecido por seu temperamento explosivo, o atacante colombiano Faustino Asprilla, que atualmente joga pelo Universidad Católica, do Chile, aprontou mais uma nesta segunda-feira. O jogador surpreendeu seus companheiros ao dar tiros, em pleno centro de treinamento do clube. Asprilla, que está afastado do time por contusão, chegou ao CT ao lado da noiva, a modelo e apresentadora de TV colombiana, Lina Cardona, e surpreendeu a todos quando chegou próximo de onde os companheiros treinavam e efetuou dois disparos para o alto. Sem dizer nada, deixou o CT, entrou em seu carro e foi embora. O presidente de ?La U?, René Orozco, não quis comentar o episódio. O técnico Víctor Hugo Castañeda, por sua vez, se limitou a dizer que amanhã tentará falar com Asprilla. O jogador se transferiu para o Universidad Católica no início deste ano e logo se transformou em ídolo da torcida - por ter feito gols decisivos - e por ser um dos líderes do elenco. Há alguns anos, Asprilla teve problemas na Colômbia exatamente por ter usado arma de fogo sem licença.