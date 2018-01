Asprilla elogia Brasil e Colômbia O atacante Faustino Asprilla esteve hoje no Centro de Treinamento do América de Cali para visitar seus amigos da seleção brasileira. O colombiano, que na última temporada defendeu o Fluminense, afirmou que ainda não faz a menor idéia de onde vai jogar, muito menos se continuará no Brasil. Sobre a Copa América, foi categórico. "Creio que Brasil e Colômbia são as melhores equipes do torneio", opinou. "É uma pena que podem se enfrentar apenas nas semifinais."