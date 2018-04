Asprilla, ex-Palmeiras, anuncia sua aposentadoria

O ex-atacante Faustino Asprilla, com passagens por Palmeiras e Fluminense, entre outros clubes, organizará sua aposentadoria oficial dos gramados ano que vem. Entre os convidados à festa estarão nomes como o zagueiro italiano Fabio Cannavaro, Bola de Ouro de 2006 e que atuou com ele no Parma. Asprilla, que disputou duas Copas, deixou o futebol há dois anos, mas só fará a festa de despedida oficial no ano que vem, em Medellín. O jogador ganhou fama pelas atuações dentro e fora de campo - chegou a posar nu mais de uma vez. Mas ele não se arrepende de nada: "Meus 15 anos de carreira foram importantíssimos para mim. Tudo o que consegui foi porque defendi meus clubes até a morte dentro de campo", ressaltou. Sobre a carreira de técnico, ele brincou: "A idéia não me seduzirá até que a Fifa aprove 11 substituições e o fim dos trios de arbitragem", disse.