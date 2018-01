Asprilla pode fazer nova artroscopia O atacante Asprilla, do Fluminense, pode ser obrigado a se submeter a uma nova artroscopia no joelho direito. O jogador chegou hoje ao clube reclamando de dores no local da contusão, e sentindo dificuldades para dobrá-lo. O médico Michel Simoni explicou que será feita uma ressonância magnética no joelho do atacante para determinar se existe a necessidade de uma nova intervenção cirúrgica. Com a contusão de Asprilla, o técnico Valdir Espinosa passou a ter mais um problema para a partida contra o Bangu, pela sexta rodada do Campeonato Carioca, domingo. Além do jogador colombiano, estão contundidos o goleiro Murilo, o lateral-direito Paulo César, o meia Ramon e o atacante Marco Brito. Depois do treinamento, o técnico escalou Magno Alves para formar com Agnaldo a dupla de ataque para o confronto de domingo.