Asprilla se despede do Fluminense Antes de viajar para a Colômbia, onde se apresenta à seleção local, o atacante Asprilla deu declarações de despedida ao Fluminense, nas Laranjeiras. "Acho que sempre vou guardar o Fluminense no coração para onde eu for", disse o jogador, cujo passe pertence à Parmalat. Asprilla vai até a Itália para saber qual será o seu destino, mas dificilmente ele continuará no Tricolor. "Ele já se despediu", confirmou o volante Roberto Brum. Outros jogadores deixaram o clube: Luís Fernando, Válbson, Tiago Silva e Arlindo. Foram dispensados porque não tiveram o rendimento esperado pela diretoria, que ainda não terminou a reformulação do elenco. A negociação para a contratação de Oswaldo de Oliveira não teve novidades.