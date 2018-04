Assediado, Henrique avisa que continua no Palmeiras para a Série B

SÃO PAULO - Após a sofrida eliminação nas oitavas de final da Libertadores, com a derrota de terça-feira para o Tijuana no Pacaembu, o zagueiro Henrique já começou a projetar os próximos desafios palmeirenses na temporada, principalmente a disputa da Série B do Brasileiro. E aproveitou para avisar que, apesar de despertar o interesse de outros clubes, pretende continuar no Palmeiras.

Cruzeiro e Grêmio são dois clubes que estariam interessados na contratação de Henrique. "Tenho contrato com o Palmeiras. Está se falando muita coisa que não estou sabendo. Minha família e eu gostamos do Palmeiras e tenho carinho muito grande por todos. Muita coisa se fala e acaba prejudicando. Pretendo ficar e ajudar o Palmeiras nesta luta", afirmou.

O zagueiro de 26 anos está em sua segunda passagem pelo Palmeiras e tem contrato até 2017. Capitão do time e líder do elenco, é um dos ídolos da torcida. E, mesmo lamentando a eliminação na Libertadores, tratou de levantar a cabeça para a sequência da temporada, quando o desafio será voltar à elite do futebol brasileiro. A estreia na Série B será no dia 25 de maio. "Vamos começar de novo, pensar em outro campeonato, a Série B, que é a nossa obrigação. E que, de todas essas coisas ruins que passamos no começo do ano, tenha alguma coisa boa para a gente no final. E vai ter", afirmou.