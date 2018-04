Assediado no Brasil, Mano Menezes pode ir para futebol árabe

O clube brasileiro que estiver interessado no técnico Mano Menezes, que está se desligando do Grêmio, terá de enfrentar a concorrência de dois times árabes, o Al-Nassr e o Al-Shabab. Santos e Corinthians seriam alguns dos interessados em Mano. Mas segundo o empresário João Francisco, muito influente no futebol gaúcho, o técnico ficou bem tentado com as ofertas que recebeu da Arábia. "Falei com o Mano por telefone, ele estava na concentração do Grêmio em Natal, pouco antes do jogo contra o América-RN", contou João Francisco. "Disse a ele que a proposta é de US$ 2,5 milhões [R$ 4,5 milhões] por um contrato de 19 meses, sendo quatro meses de férias no Brasil e levando metade desse valor já de sinal. O Mano gostou da oferta e disse que iria conversar com a família antes de dar uma resposta." Segundo João Francisco, Mano Menezes poderia levar três profissionais de comissão técnica para a Arábia, além de indicar três jogadores para serem contratados. A oferta dos árabes é bem maior do que a feita a Caio Júnior, do Palmeiras, em agosto. "Para o Caio, o valor era de aproximadamente US$ 1,6 milhões [R$ 2,8 milhões]", disse João Francisco. Caio preferiu ficar no Palmeiras por se sentir envolvido com o projeto do clube e achar que seu nome como técnico ainda não está consolidado no Brasil.