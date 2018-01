Assédio a Kaká já ultrapassa fronteiras Kaká conquistou a Itália em um mês. E agora sua legião de fãs começa a se espalhar pelo mundo. Entre as muitas cartas que já recebeu desde que vestiu pela primeira vez a camisa do Milan, há até uma que chegou da Tailândia. O craque precisou de pouco tempo para descobrir o quanto é fanática a torcida do seu novo time. O assédio é tão grande quando ele deixa o hotel onde está vivendo provisoriamente que tem sido difícil viver momentos de ?turista? e conhecer as atrações de Milão. Ele tem evitado passeios a pé e vai radiografando a cidade de dentro do carro que o clube lhe deu, um Opel Frontera. Mas quando entra em um restaurante ? um de seus programas preferidos ?, é imediatamente reconhecido. E tome autógrafos... Leia mais no Jornal da Tarde