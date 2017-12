Assédio da imprensa assusta a seleção brasileira Grande favorita ao título da Copa da Alemanha e com astros consagrados mundialmente, a seleção brasileira atrai as atenções por onde passa. Foi assim nesta terça-feira, no primeiro dia de treinos em Königstein, na Alemanha. Os torcedores não puderam entrar no campo de treinamento, mas jornalistas do mundo inteiro lotaram as instalações, assustando até mesmo os experientes jogadores do Brasil. Segundo informações da CBF, foram quase mil jornalistas no treino desta terça-feira à tarde. ?São números de finais de campeonato?, afirmou o assessor de imprensa da entidade, Rodrigo Paiva, admitindo que não esperava tanta gente. Tinha gente do mundo todo - Japão, México, Equador, Costa Rica, Argentina, Alemanha, Itália e até Índia. Assim, a aglomeração de repórteres na chegada da delegação ao treino, esperando para conseguir uma entrevista, foi muito grande. ?Dentro do ônibus, os jogadores viram aquilo e ficaram assustados?, contou Rodrigo Paiva. Diante de tamanho assédio, a CBF estuda até mudar o esquema de trabalho da imprensa durante os treinos da seleção em Königstein. Mas sem evitar o acesso dos jornalistas aos jogadores. Outra coisa que causou preocupação na seleção nesta terça-feira foi uma equipe da TV alemã ARD, que filmou o treino do alto de um prédio ao lado do campo - sem a autorização da CBF. O técnico Carlos Alberto Parreira chegou a ficar incomodado com a situação, temendo que essas imagens sirvam de informação para os adversários do Brasil. Mas o caso foi resolvido e não deve mais se repetir.