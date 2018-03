Assédio do Corinthians não assusta atacante O atacante Galvão, maior revelação do União São João na temporada, afirmou nesta terça-feira não estar se preocupando com o possível interesse do Corinthians em sua contratação. Um dos poucos destaques do time de Araras no Campeonato Br asileiro da Série B, o jogador quer esperar algo de concreto para pensar na hipótese. "Para mim especulações e rumores não têm nenhum valor. Só vou me animar quando a diretoria do Corinthians entrar em contato comigo", explicou Galvão, que no começo do ano foi emprestado ao Servette, da Suíça, onde ficou pouco tempo. Apesar de afirmar que não está animado com as especulações, Galvão não escondeu o sonho em defender a camisa corintiana. "É lógico que defender o Corinthians é um sonho para qualquer atleta e comigo não é diferente, mas não quero me precipitar", disse. Enquanto isso o técnico Roberto Cavalo continua treinando o time para o próximo jogo pela Série B contra o América-MG, em Belo Horizonte. O União ocupa a lanterna com oito pontos e luta contra o rebaixamento.