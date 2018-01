Assembléia de SP estuda criação de CPI Os deputados da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo estão estudando a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar o escândalo envolvendo a fabricação de resultados nos jogos de futebol do último Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro. O motivo para isso é o fato dos personagens envolvidos serem paulistas (Edílson Pereira de Carvalho e Nagib Fayad mais o suspeito Paulo José Danelon). A definição sairá nesta terça-feira, às 13 horas, em uma reunião envolvendo todos os 13 líderes de governo na Assembléia, em São Paulo (SP). Por enquanto não há um consenso entre a finalidade da CPI - se seria sobre o futebol ou especificamente sobre a fabricação de resultados. Caso os líderes achem que o tema mereça ser investigado, este precisaria 32 deputados assinando o pedido para que a CPI fosse criada.