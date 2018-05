Assembleia geral que elegerá Marco Polo Del Nero começa na CBF

RIO - Começou no fim da manhã desta quarta-feira, na sede da CBF, a Assembleia Geral que vai eleger a nova diretoria da entidade. Dirigentes de todos os clubes da Série A e das 27 federações estaduais que têm direito a voto no pleito que vai eleger Marco Polo Del Nero como novo presidente chegaram aos poucos ao local. A expectativa é a de que o anúncio oficial aconteça até o meio da tarde.

Na Série A do Brasileiro por meio de decisão liminar conquistada na 4ª Vara Cível do Rio na tarde de terça-feira, o Icasa-CE também se faz presente na assembleia. "Vou votar no Marco Polo", afirmou, com convicção, o presidente do clube, Francisco Paes de Lira. A assessoria da CBF afirmou que o Icasa não teria direito a voto uma vez que a liminar que colocou o clube na primeira divisão saiu no meio da tarde de ontem. Mesmo assim o presidente do clube também está reunido para a assembleia.

Paulo Nobre, presidente do Palmeiras, chegou por volta das 11h30. "Espero que o mesmo sucesso que o Marco Polo teve à frente da Federação Paulista de Futebol (FPF) ele possa trazer (para a CBF).

Sua experiência, sua maneira de administrar o futebol também. Obviamente por já conhecê-lo", declarou o dirigente, sem esconder seu voto favorável a Del Nero. "Com ele os clubes têm grande chance de aumentar o seu faturamento. Assim como ele fez na FPF, hoje o Campeonato Paulista paga mais que a Libertadores", comentou Nobre.

Atual mandatário da Federação Paulista de Futebol, a posse de Del Nero na CBF está marcada para abril do ano que vem. Ele assumirá um mandato que vai durar até 2019. É possível, porém, que sua posse seja antecipada para o segundo semestre deste ano - tudo vai depender de um acordo político entre a chapa, uma vez que José Maria Marin, atual presidente, será um dos cinco vices.