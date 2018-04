Assentos começam a ser instalados na Arena Pantanal

CUIABÁ - Um dos seis estádios que ainda restam ser entregues para a Copa do Mundo, a Arena Pantanal está na fase final das obras, com a expectativa de que seja finalizada em fevereiro - ainda não há uma data para a inauguração. Depois de um imbróglio que se arrastou por algum tempo no ano passado, os assentos finalmente começaram a ser instalados nas arquibancadas do local.

O imbróglio envolvendo os assentos foi um dos responsáveis pelo atraso da obra em Cuiabá, prevista para ser entregue em dezembro. Inicialmente, a aquisição das cadeiras foi suspensa por suspeita de superfaturamento no valor cobrado pela empresa Kango do Brasil Ltda, que foi a vencedora da licitação. O governo do Mato Grosso chegou a programar um novo pregão presencial, mas a Desk Móveis Escolares Produtos Plásticos Ltda, única participante, foi acusada de ser inidônea, o que a impediria de assinar contratos com a administração pública.

Por fim, houve um acordo no final de outubro com a Kango, que aceitou reduzir o valor que receberá pela venda dos assentos, o que garantiu uma economia de aproximadamente R$ 1,5 milhão aos cofres do governo estadual. Assim, os assentos, todos de cor azul, começaram a ser instalados agora, com a entrega de duas mil unidades na primeira remessa - no total, a Arena Pantanal terá 44 mil lugares, sendo 18 mil de arquibancadas móveis.

"As cadeiras serão montadas no canteiro e só depois serão fixadas às arquibancadas. É uma metodologia que demanda cuidado para que tudo transcorra corretamente, garantindo que a festa na Arena Pantanal ocorra sem nenhum problema", afirmou o secretário extraordinário da Secopa do Mato Grosso, Maurício Guimarães.

A Arena Pantanal receberá a vistoria de uma comitiva da Fifa, capitaneada pelo secretário-geral Jérôme Valcke, na semana que vem. E será palco de quatro jogos da Copa do Mundo, todos válidos pela primeira fase: Chile x Austrália, Rússia x Coreia do Sul, Nigéria x Bósnia e Japão x Colômbia.

Além da Arena Pantanal, ainda restam ser entregues os estádios de Natal (cuja inauguração será na próxima quarta-feira), de Porto Alegre, de Curitiba, de Manaus e de São Paulo.