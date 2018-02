Assessor de Luxemburgo diz que Europa é possibilidade real

Segundo Luiz Lombardi, assessor de imprensa de Vanderlei Luxemburgo, o ex-técnico do Santos tem sim uma proposta de um clube inglês, mas que não é o Queens Park Rangers, da segunda divisão inglesa, e sim "uma equipe grande e de muita projeção", mas completa: "só que não estou autorizado a falar o nome." Porém, rumores apontam Luxemburgo no Liverpool, que vive uma crise com seu atual treinador, o espanhol Rafael Benítez. Em entrevista dada nesta sexta-feira no programa Jogo Aberto, da Band, Lombardi contou que o treinador já havia sido sondado por outros clubes europeus, no caso os espanhóis Valência e Sevilla, na metade do ano. "Ele estava no meio do Brasileirão, e não havia a mínima chance do Luxemburgo abandonar o Santos. Mas a gora a história é diferente", explicou Lombardi, que tratou de já colocar uma data para que o técnico defina seu futuro: "acredito que até segunda-feira ele já deva anunciar para onde vai." "O Vanderlei não quer se valorizar, a partir de hoje [sexta-feira] ele está aberto a qualquer proposta para que siga sua carreira de sucesso, e a possibilidade dele ir para a Europa está surgindo e é bem real", concluiu Lombardi.