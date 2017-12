Assessor de Ronaldo admite divórcio Ronaldo e Milene Domingues estão se separando. Rodrigo Paiva, assessor de imprensa do atacante do Real Madrid, admitiu pela primeira vez a possibilidade do divórcio do casal. Segundo Paiva, o casamento está desgastado há algum tempo, apesar de os dois repartirem um quarto na mansão da capital espanhola. Paiva negou que o jogador David Aganzo, que pertence ao Real, mas que está emprestado ao Levante, clube da segunda divisão espanhola, seja o namorado de Milene. Segundo o assessor, Ronaldo, que é aguardado nesta quarta-feira pela manhã em Teresópolis, onde a seleção vai treinar para os dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, não falará sobre o assunto. Paiva disse que, caso aconteça a separação, já está decidido que o filho, Ronald, de 3 anos, ficará com a mãe. Por meio de um contrato pré-nupcial, Milene terá direito a um valor pelos anos casada com o jogador - o casamento aconteceu em 24 de dezembro de 1999 - além de alguns apartamentos e de um percentual da ilha que o astro comprou em Angra dos Reis. Ronaldo não se apresentou à seleção brasileira nesta terça-feira porque ficou gravando comerciais para a televisão e participando de reuniões para resolver problemas pessoais.