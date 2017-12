Assessor diz que Ronaldo joga dia 19 A novela envolvendo a volta definitiva do atacante Ronaldinho aos gramados quase ganhou mais um capítulo ontem. As agências internacionais afirmaram que o "Fenômeno" teria sofrido uma contratura muscular na coxa esquerda e que estaria de fora, inclusive, da estréia da Inter de Milão no Campeonato Italiano, prevista para 26 de agosto. No entanto, Rodrigo Paiva, assessor do jogador, desmentiu veementemente a informação, garantindo que o craque estará presente na partida contra o Senegal, dia 19. Leia mais no Jornal da Tarde