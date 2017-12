Assessor diz que Ronaldo volta logo O assessor de imprensa do atacante Ronaldo, Rodrigo Paiva, desmentiu as informações publicadas nesta quinta-feira pela imprensa italiana de que a contusão na coxa esquerda do jogador o impediria de atuar na primeira partida da Inter de Milão no Campeonato Italiano, dia 26, diante do Perugia, em casa. Segundo Paiva, Ronaldo deverá ficar fora do torneio que será realizado nesta sexta-feira com Lazio e Juventus, mas deverá ter condições de jogo na próxima semana.