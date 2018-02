Assessor nega separação de Ronaldo O assessor de imprensa do atacante Ronaldo, Rodrigo Paiva, desmentiu nesta quinta-feira, na Espanha, os boatos de que o jogador do Real Madrid estaria se separando da esposa Milene Domingues. De acordo com ele, o casal não procurou advogados para tratar do divórcio e nem tampouco conversou sobre o assunto. O casamento de Ronaldo e Milene foi oficializado no dia 24 de dezembro de 1999, no Condomínio Mansões, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, em uma cerimônia civil para cerca de 80 convidados. Na ocasião, ambos assinaram um contrato pré-nupcial em que se estabeleceu que Milene receberia uma determinada quantia de dinheiro referente a cada ano que passasse ao lado do jogador, além de alguns bens de seu patrimônio, em caso de separação.