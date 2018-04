Assessores de Daniel Alves desmentem acerto com o PSG

Os rumores que surgiram no início da semana de que o lateral brasileiro Daniel Alves, do Barcelona , teria assinado um pré-contrato com a equipe do Paris Saint-Germain foram negados pela equipe do jogador, segundo o jornal catalão Sport. Nesta quarta-feira, a rádio do diário Marca, de Madri, chegou a cravar que o atleta havia firmado compromisso com o time francês e, inclusive, divulgou o salário que o atleta passaria a ganhar: 9 milhões de euros por ano.

O estafe de Daniel Alves, porém, admitiu que o lateral conversa com outras equipes, mas que sem sequer abrir negociações. A demora do Barcelona em procurá-lo para discutir uma renovação teria irritado o atleta, que, a menos de seis meses do fim de seu contrato, já pode assinar com qualquer outra equipe para atuar na próxima temporada. Além do PSG, há muitos clubes europeus de elite de olho na situação de Daniel: Juventus, Manchester United, Manchester City e Liverpool são alguns deles.