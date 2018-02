Assessoria desmente saída de Vágner Love do CSKA

Em comunicado oficial de sua assessoria de imprensa, o atacante brasileiro, Vágner Love, desmentiu os boatos de que estaria negociando sua ida para o futebol italiano, provavelmente o Napoli ou Fiorentina. O jogador está em Moscou para se recuperar de uma lesão na panturrilha direita e, portanto, sua saída da concentração do time, que se encontra na Grécia, para o último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, não teria nada a ver com um possível desentendimento com o técnico do clube, Valery Gazzarev. O comunicado ainda garante que Vágner Love está satisfeito no CSKA Moscou, mas não afirma categoricamente que o brasileiro permanecerá na equipe na segunda fase da temporada européia.