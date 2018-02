Assessoria nega gravidez de Cicarelli Daniella Cicarelli não está grávida, como chegou a ser noticiado pela imprensa carioca no domingo. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela assessoria de imprensa da modelo e apresentadora, casada com o atacante Ronaldo desde o dia 14 de fevereiro deste ano. Em um comunicado oficial, a assessoria nega a gravidez e conta que Daniella vem mantendo sua rotina de treinos físicos de triatlo, além de suas atividades na MTV, onde trabalha. De acordo com os assessores, Ronaldo e Cicarelli planejam ter filhos, mas não para já. A notícia da gravidez surgiu no domingo, no jornal O Dia, do Rio de Janeiro. De acordo com a publicação, um exame feito pela esposa do atacante teria dado positivo. A gravidez de Daniella vem sendo especulada já há algum tempo. Jornais espanhóis publicaram fotos da modelo saindo de uma clínica de Madri há duas semanas. Na ocasião, porém, ela afirmou que estava fazendo apenas alguns exames de rotina. ?Veja a integra da nota da assessoria de imprensa de Daniella Cicarelli?. "A assessoria da apresentadora Daniella Cicarelli desmente a informação que ela estaria grávida,inclusive Daniella vem mantendo seus treinos habituais de triatlon desde que retornou ao Brasil, além de suas atividades na MTV. Ter filhos é um plano próximo do casal, quando a apresentadora estiver grávida, a informação será anunciada oficialmente."