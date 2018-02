Assim como Romário, Costa Rica está atrás do milésimo gol Se as atenções do mundo do futebol estão todas voltadas para Romário, que precisa de mais um gol para chegar ao milésimo, a seleção da Costa Rica, país com pouca tradição no futebol, também está próxima de estabelecer o mesmo recorde do atacante do Vasco. Com 999 gols na história, a Costa Rica espera marcar nesta quarta-feira, contra o Chile, o milésimo gol da história do país, que já participou de três edições da Copa do Mundo - em 1990, 2002 e 2006. No último sábado, os costarriquenhos quase chegaram à marca, quando golearam a Nova Zelândia por 4 a 0, mesmo placar em que os chilenos foram derrotados pela seleção brasileira. Porém, a Costa Rica não poderá contar com o principal artilheiro da equipe: Alonso Solís, que está lesionado. Por esse motivo, as esperanças do milésimo gol estão todas depositadas no veterano Rolando Fonseca A partida, que acontecerá em território chileno, será a penúltima do país antes da disputa da Copa Ouro, que acontecerá nos Estados Unidos, entre 06 e 24 de junho.