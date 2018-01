Assim como Zidane, Lizarazu se aposentará depois da Copa Quatro dias depois do anúncio de aposentadoria do meia Zinedine Zidane, o lateral-esquerdo Bixente Lizarazu, jogador do Bayern de Munique e da seleção francesa, anunciou neste domingo que abandonará o futebol após a Copa do Mundo, na Alemanha. Lizarazu, campeão do mundo em 1998 e da Eurocopa em 2000, continuará ligado ao mundo do futebol por meio da televisão, já que ao fim do Mundial assumirá o cargo de comentarista da emissora de TV francesa "Canal+". O atleta tem oferta do clube bávaro para jogar mais uma temporada. Mas, aos 36 anos, o jogador francês acredita que não deve prolongar sua carreira esportiva, sobretudo após as lesões sofridas nas últimas temporadas, que não o permitiram jogar muitas partidas. Junto a Zidane e Christophe Dugarry, Lizarazu fez bonito no Bordeaux em meados dos anos 90 e abandona a prática do futebol com um grande histórico individual. Ele vestiu a camisa da seleção francesa por 97 vezes. A França estréia na Copa no dia 13 de junho, contra a Suíça.