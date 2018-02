Assis diz que Ronaldinho não assinou contrato com o Chelsea

Roberto de Assis, irmão e representante do meia-atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, afirmou que o futuro do jogador - inclusive a possibilidade de uma transferência em janeiro - está nas mãos do clube. Ele também negou as informações da imprensa espanhola e disse que o meia-atacante ainda não tem nenhum contrato com o Chelsea. Veja também: Jornal diz que Ronaldinho jogará no Chelsea em janeiro "Só o clube pode receber propostas, eu não. Portanto, perguntem ao clube", disse Assis, que está há duas semanas em Barcelona, mas não tem prevista nenhuma reunião com o diretor técnico do clube, Aitor Beguiristain. "Não venho negociar nada, e sim ver a família e meu irmão", disse Assis, que lembrou que já se reuniu com Beguiristain e o vice-presidente financeiro do clube, Ferrán Soriano, durante a última viagem de ambos ao Brasil. O empresário de Ronaldinho negou o suposto acordo para uma transferência ao Chelsea. "Não li os jornais, mas para mim é uma grande surpresa, porque não falei nada com ninguém", acrescentou. Segundo ele, o jogador "está muito bem" no Barcelona, tem "uma relação fantástica" com o clube e um contrato até 2010. No entanto, não descarta possibilidade alguma, porque "tudo muda muito rápido no futebol". Sobre o fato de o jogador ter começado no banco a partida de sábado do Barcelona contra o Espanyol, que terminou empatada em 1 a 1, Assis afirmou que Ronaldinho "está acostumado às circunstâncias do futebol". No entanto, lamentou ter ouvido "muitas coisas" sobre o meia-atacante que "certamente foram ditas por alguém sem que se saiba com que intenção". O irmão de Ronaldinho acredita que o jogador "trabalha muito" para voltar a ser o que era e que, se o astro brasileiro "jogou bem por quatro temporadas", deve-se esperar mais dele no futuro para 2008.