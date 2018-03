Assis diz que Ronaldinho quer Manchester Ronaldinho Gaúcho não quer o Barcelona nem o Real Madrid. Se valer a sua vontade, o destino será o Manchester United. Roberto Assis, irmão e procurador de Ronaldinho, disse nesta quinta-feira que a prioridade do jogador é mesmo o clube inglês. Mas Joan Laporta, presidente do Barça, garante que levará o brasileiro. "O Ronaldinho quer ir para o Manchester e agora espera que se concretize o acordo entre o Paris Saint-Germain e o clube inglês", disse Assis, que, em dezembro do ano passado, se reuniu com Alex Fergunson, técnico do Manchester. Naquela reunião, Fergunson garantiu a Assis que Ronaldinho Gaúcho era prioridade do Manchester na temporada 2003/2004. O treinador ressaltou que faria o impossível para levar o jogador para a Inglaterra. Laporta, informado das declarações de Assis, comentou nesta quinta que até sábado ou no máximo domingo fechará a contratação de Ronaldinho. "Existe uma oferta séria, que inclui um valor (US$ 34 milhões) e alguns jogadores e parece que o PSG a considera séria e está estudando. Acredito que antes do fim de semana teremos uma definição sobre uma solução satisfatória para todas as partes." O dirigente catalão aceita colocar na negociação dois dos seguintes três jogadores: o zagueiro francês Christanval, o volante brasileiro Fábio Rochemback e o meia argentino Riquelme - que iria por empréstimo. O Real Madrid ainda mantém o interesse em Ronaldinho Gaúcho. Florentino Perez, presidente do clube espanhol, confirmou que espera contratar o brasileiro e aproveitá-lo no ano que vem. Em Madri, se especula que há um pré-contrato entre o atleta e o Real. Enquanto os dirigentes negociam, a comissão técnica do Paris Saint-Germain aguarda a apresentação de Ronaldinho para os treinos da pré-temporada en Aix-les-Bains.